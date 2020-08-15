Koyun postu içinde kışlık peynir üretiliyor
Şırnak'ta yaşayan göçerler kışlık peynirlerini koyun postunda aylarca beklettikten sonra kışın tüketmeye çalışıyor.
Şırnak'ta yaşayan göçerler kışlık peynirlerini koyun postunda aylarca beklettikten sonra kışın tüketmeye çalışıyor.
Yılın 5 ayını yaylada geçiren göçerlerin zorlu yaşamı devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda yaşayan binlerce göçerin zorlu yayla mesaisi sürüyor. İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda kalan göçerler ve besiciler yılın 5 ayını tamamladı. Besna Yaşat adındaki vatandaş çadırında koyun postunu kışlık peynir için hazırladığını söyledi. Yıllardır göçerlik yapan 4 çocuk annesi Besna Yaşat zorlu bir hayatının olduğunu kaydetti. Yaşat, "Koyun postunu hazırlıyorum kış aylarında peynir tüketmek için saklamaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu postun içine peyniri koyup 3 ay boyunca bekletiyoruz. Yorucu işlerimiz devam ediyor. 3 gün ayran kalacak içinde daha sonra peyniri yapacağız. 5 ay yaylada kaldıktan sonra köylerimize döneceğiz. Bu işi kimse artık yapmıyor. Unutulmuş bir saklama şekli" diye konuştu. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 12:02
Kaynak: İHA
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