Koyun postu içinde kışlık peynir üretiliyor

Şırnak'ta yaşayan göçerler kışlık peynirlerini koyun postunda aylarca beklettikten sonra kışın tüketmeye çalışıyor.

Yılın 5 ayını yaylada geçiren göçerlerin zorlu yaşamı devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda yaşayan binlerce göçerin zorlu yayla mesaisi sürüyor. İlçeye bağlı Faraşin Yaylası'nda kalan göçerler ve besiciler yılın 5 ayını tamamladı. Besna Yaşat adındaki vatandaş çadırında koyun postunu kışlık peynir için hazırladığını söyledi. Yıllardır göçerlik yapan 4 çocuk annesi Besna Yaşat zorlu bir hayatının olduğunu kaydetti. Yaşat, "Koyun postunu hazırlıyorum kış aylarında peynir tüketmek için saklamaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu postun içine peyniri koyup 3 ay boyunca bekletiyoruz. Yorucu işlerimiz devam ediyor. 3 gün ayran kalacak içinde daha sonra peyniri yapacağız. 5 ay yaylada kaldıktan sonra köylerimize döneceğiz. Bu işi kimse artık yapmıyor. Unutulmuş bir saklama şekli" diye konuştu. - ŞIRNAK