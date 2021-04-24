Köyün su borusunu kırıp, ağaca 'Ders olsun' yazmışlar - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Koçak köyünde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yayladan köye giden su borusunu kırıp, yanındaki ağaca ise 'Ders olsun' yazısını kazıdı. 2 yıl önce de şebeke suyuna yanmış motor yağı ve mazot karıştırılan köyde olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Koçak köyünün Amasya'nın Taşova ilçesi sınırlarındaki Boğalı Yaylası'ndan gelen ek şebeke suyu, şubat ayında azaldı. Köylüler, kış şartları nedeniyle 2 bin metre rakımdaki yaylaya gidip, kontrol edemedi. Havaların ısınması ve yaylanın ulaşılabilir olmasıyla 3 gün önce bölgeye giden köylüler, şaşkınlık yaşadı. Yayladan köye giden su borusunun kırıldığı ve yanında bulunan ağaca ise 'Ders olsun' yazısı kazındığı görüldü. Ayrıca kırılan borunun içine koyun yünü sıkıştırıldığı ve yanmış motor yağı döküldüğü anlaşıldı. Köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Köyün içme suyuna 2018 yılında da yanmış motor yağı karıştırılmıştı.