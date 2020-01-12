Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar - Son Dakika

Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar

6 saat önce

Doğanlı köyünden görünüm Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin...

Doğanlı köyünden görünüm

Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması

Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin donmasıyla vatandaşlar, köye iki kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan evlerine bidonlarla su taşıdı.

Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar

Yüksekova, Hakkari, Doğanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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