Son Dakika › Güncel › Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar - Son Dakika
Köyün su şebekesi donunca iki kilometre uzaklıktaki kuyudan bidonlarla su taşıdılar
6 saat önce
Doğanlı köyünden görünüm Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin...
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:22 Kaynak: AA
Doğanlı köyünden görünüm
Vatandaşların su kuyusundan bidonlara su doldurması
Vatandaşların su bidonlarını sırtlarında veya sürükleyerek taşımaları HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyünde evlere içme suyu sağlayan şebekenin donmasıyla vatandaşlar, köye iki kilometre uzaklıkta bulunan kuyudan evlerine bidonlarla su taşıdı.
Son Dakika DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok