Koyun sürüsü karayolu kapattı - Son Dakika

Bayburt yaylalarında yaz aylarını geçiren koyun sürülerinin zaman zaman karayolunda ilerleyişi ilginç görüntü oluşturdu.



Göçerler tarafından otlak alanların daha bol olduğu Karadeniz yaylalarına getirilen koyun sürüleri kilometrelerce yolu aşıyor. Bazen kamyon kasasında, bazen de karayollarını takip ederek koyun sürüleri yaylalara çıkarılıyor.



Bayburt - Kelkit arasında karayolunda ilerleyen koyun sürüsü objektiflere yansıdı. Yolu kısa süre kapatan sürü çobanlar tarafından yol dışı edilerek yaylalara doğru yolculuğa devam etti. Trafikte ilerleyen araç sürücüleri sürüyü tebessüm ederek izledi. - BAYBURT