Son Dakika Haberleri: Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler şaştı

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler şaştı

2 saat önce

Siirt'te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler şaştı, System.String[]
Siirt'te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yaylaya giden 2 bin küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt Baykan- Bitlis karayolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor. Yolu ulaşıma kapatan 2 bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle karayolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Koyun sürülerinin geçtiği karayolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Göçerler yaklaşık 3 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:00 Kaynak: İHA
Bitlis, Baykan, Siirt, Güncel
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