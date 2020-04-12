Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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Koyun sürüsü sele kapılmaktan son anda kurtuldu
7 saat önce
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü sel sularından geçirdi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü sel sularından geçirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Karaköprü ilçesinde aniden bastıran yağmurun ardından sel meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir çoban yaklaşık 100 koyundan oluşan sürüyü sel sularının içinden geçirdi. Bindiği eşekle ilk önce sel sularının içinden kendisi geçen çoban, daha sonra sürüyü geçirdi. Çobanı takip eden sürü, tehlikeli suların arasından karşı tarafa geçti. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:08 Kaynak: İHA
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