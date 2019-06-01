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Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı

53 dakika önce

Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldıBİNGÖL - Bingöl'de yaylalara gitmek isteyen göçerlerin zorlu yolculuğu Ramazan ayında da sürerken hayvanların yola inmesi sürücülere hem zor anlar yaşatıyor, hem de beklemek zorunda kalıyor.

Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı
BİNGÖL - Bingöl'de yaylalara gitmek isteyen göçerlerin zorlu yolculuğu Ramazan ayında da sürerken hayvanların yola inmesi sürücülere hem zor anlar yaşatıyor, hem de beklemek zorunda kalıyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin yaylara gitmek için başlayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'un yaylarına doğru yol alan göçerlerin hayvan sürüleri zaman zaman ana yola çıkıyor. Bir süre yolda giden hayvanlar sürücülerin ulaşımını etkiliyor. Bazen sürücüler hayvanların yol vermesini uzun süre beklemek zorunda kalıyor.
Öte yandan hayvanların yayla yolculuğunun bölgede bir süre daha devam edeceği belirtildi.
Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:48 Kaynak: İHA
Bingöl, Genel
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