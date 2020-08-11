Koyun sürüsüne koç katımı - Son Dakika

Aksaray'da koyun sürüsüne koç katımı gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Yeşiltepe beldesinde üretici Fatih Batı'nın sahibi olduğu işletmeyi ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğince gerçekleştirilen koç katımı törenine katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav'dan bilgi alan Vali Aydoğdu, giydiği çoban kepeneğiyle renkli boyalarla süslenen koçları ağıllarından çıkartarak sürüye katımını gerçekleştirdi.

Küçükbaş hayvan sayısında önemli artış

Aydoğdu, yaptığı açıklamada, kentin küçükbaş hayvan varlığı sayısının yıllar içinde önemli artış gösterdiğini söyledi.

Aksaray'ın 1 milyona yaklaşan küçükbaş hayvan sayısıyla Türkiye'de 15. sırada olduğunu belirten Aydoğdu, "Aksaray, tarım, sanayi, kültür ve eğitim sac ayaklarıyla gelişerek inşallah daha iyi günler görecek. Şehrimiz her alanda atağa kalkacak. Bunun için elbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Allah iyi niyetimizin karşılığı olan her şeyi bize nasip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Törene Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan katıldı.