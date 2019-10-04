Son Dakika Haberleri: Koyun sürüsüne otomobil çarptı
Son Dakika Güncel Haber

Koyun sürüsüne otomobil çarptı

3 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı.

Koyun sürüsüne otomobil çarptı, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Tuzluca karayolu üzerinde Davut Çavuşoğlu yönetimindeki 44 PC 526 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyiteni kaybederek yolun kenarındaki koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 20 koyun telef oldu. Trafiğe kapanan yol jandarma ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

Sürücü Çavuşoğlu verdiği ifadeye göre hayvan sahibinin feneri gözüne tutması sonucu dikkatinin dağılmasıyla sürünün içine girdiğini söyledi. Yapılan kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

(Faruk Türkan/İHA)

Tuzluca, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:19:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyun sürüsüne otomobil çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]