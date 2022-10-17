Sürü sahibi Burak Altuntaş, AA muhabirine, sürüsünün yaklaşık 5,5 aydır Almus ilçesinde olduğunu belirterek, "Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıktık. Yarın inşallah köyümüz Dereyaka'da olacağız. Sülalemiz 1930 yılında bu yana koyunculuk işi ile uğraşıyor. Yaylaya mart ve nisan aylarında çıkıyoruz. Kasım ayı olmadan yayladan iniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa, Tokat, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.