Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu - Son Dakika
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Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu

17.10.2022 23:52

Tokat gündem haberi | Tokat'ta yaylaya giden koyun sürüsünün kent merkezindeki caddeden geçmesi nedeniyle trafik durdu.

Tokat'ta yaylaya giden koyun sürüsünün kent merkezindeki caddeden geçmesi nedeniyle trafik durdu.

Çay Mahallesi'nden Gaziosmanpaşa Bulvarı'na gelen 200 koyunun bulunduğu sürü, Cumhuriyet Meydanı'nda çobanların ardından caddeden geçti.

Koyunların geçişi sırasında trafik durdu. Koyun sürüsü Erenler Mahallesi'ne doğru gitti.

Sürünün, Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'ndan yaklaşık 5 gün önce çıktığı öğrenildi.

Sürü sahibi Burak Altuntaş, AA muhabirine, sürüsünün yaklaşık 5,5 aydır Almus ilçesinde olduğunu belirterek, "Dumanlı Yaylası'ndan 5 gün önce yola çıktık. Yarın inşallah köyümüz Dereyaka'da olacağız. Sülalemiz 1930 yılında bu yana koyunculuk işi ile uğraşıyor. Yaylaya mart ve nisan aylarında çıkıyoruz. Kasım ayı olmadan yayladan iniyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa, Tokat, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat haber! Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu - Son Dakika

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