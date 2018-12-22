Köyün Tarihine Işık Tutan Müze
5 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyü sakinlerinin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor.
Çanakkale
'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı
köyü sakinlerinin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor.
Çomaklı köyünde yaşayan Mehmet Bul tarafından müze kuruldu. Eski tarım aletleri ve eşyaların sergilendiği "Osmanlı Torunu
Köy Müzesi" dışarıdan gelen misafirlerin ilgi odağı oldu.
Köylülerin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları köy sakini Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor. Çomaklı Muhtarı Mustafa Cesur
, "Köyümüz sakinlerinden Mustafa Bul kardeşimiz kendi imkanlarıyla eski eşyaları toplayarak köyümüz içerisinde kendi yerinde bir müze oluşturdu. Bu sayede yeni kuşak tarihini tanıyacak. Eşyalar arasında eskiden evlerde kullanılan eşyalardan tutun tarım aletlerine kadar her şeyi görmek mümkün. Müzemiz doğal bir güzelliğe sahip olduğu gibi dışarıdan da müzemizi görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Böyle bir müzeyi köyümüze kazandıran kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu müze sayesinde hem köyümüz hem tarihine ışık tutuyor, hem de dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: İHA
Murat Özdemir'in Acun Ilıcalı'yı Tehdit Ettiği Video Sosyal Medyada Olay Oldu
Bakan Kurum İmar Barışı'na Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu