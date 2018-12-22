Son Dakika Haberleri: Köyün Tarihine Işık Tutan Müze

Köyün Tarihine Işık Tutan Müze

5 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyü sakinlerinin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor.

Köyün Tarihine Işık Tutan Müze, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyü sakinlerinin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor.

Çomaklı köyünde yaşayan Mehmet Bul tarafından müze kuruldu. Eski tarım aletleri ve eşyaların sergilendiği "Osmanlı Torunu Köy Müzesi" dışarıdan gelen misafirlerin ilgi odağı oldu.

Köylülerin ellerinde bulunan eski tarım aletleri ve eşyaları köy sakini Mehmet Bul'a vermesiyle oluşturulan müze köyün tarihine ışık tutuyor. Çomaklı Muhtarı Mustafa Cesur, "Köyümüz sakinlerinden Mustafa Bul kardeşimiz kendi imkanlarıyla eski eşyaları toplayarak köyümüz içerisinde kendi yerinde bir müze oluşturdu. Bu sayede yeni kuşak tarihini tanıyacak. Eşyalar arasında eskiden evlerde kullanılan eşyalardan tutun tarım aletlerine kadar her şeyi görmek mümkün. Müzemiz doğal bir güzelliğe sahip olduğu gibi dışarıdan da müzemizi görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Böyle bir müzeyi köyümüze kazandıran kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu müze sayesinde hem köyümüz hem tarihine ışık tutuyor, hem de dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Çanakkale, Çomaklı, Güncel
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