Köyün tek sakinleri olan yaşlı çifte anlamlı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Köyün tek sakinleri olan yaşlı çifte anlamlı ziyaret - Son Dakika

Köyün tek sakinleri olan yaşlı çifte anlamlı ziyaret

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Rehberi Ertuğrul Gündüz, Sırhoca Köyü'nde ikamet eden Mustafa Turgutoğlu ve eşini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundular.

Köyün tek sakinleri olan yaşlı çifte anlamlı ziyaret, System.String[]

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver ve Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Rehberi Ertuğrul Gündüz, Sırhoca Köyü'nde ikamet eden Mustafa Turgutoğlu ve eşini ziyaret ederek, hediye takdiminde bulundular.


Sırhoca Köyünde ikamet eden Mustafa Turgutluoğlu ve eşini ziyaret ederek, talep ve görüşlerini alan Bilecik Belediyesi görevlileri Mesut Ünver ve Ertuğrul Gündüz, yaşlı çift ile sohbet ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin'in selamlarını iletti.


Gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren Yaşayan Şehir Müzesi Sorumlusu Mesut Ünver, "Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği Yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Foto Safari Söğüt- Domaniç 2019' etkinliğinde, fotoğraf sanatçıları ile Söğüt ve Domaniç ilçesi ve köylerini fotoğraflamışlardı. Söğüt ilçesinin 'Sırhoca Köyü' fotoğraflanırken, terk edilmiş bir köy statüsünde görünüm sergileyen köyde, iki kişinin yaşadığı fotoğraf sanatçılarının büyük dikkatini çekmişti. Köyde kendisi gibi ileri yaşta bulunan eşiyle birlikte yaşayan Mustafa Turgutoğlu büyük ilgi noktası olmuş. Bizler de Bilecik Belediyesi çalışanları olarak, tarihe tanıklık etmiş olan ve adeta köyü ile eşine bakan Mustafa amcayı ziyaret ettik. Ziyaretimizde Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneği Başkanı Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Bekçi, Savaş Baş, Gülay Baş da yer aldı. Ziyaret sonunda kendilerinin de fotoğraflarının olduğu çerçeve ile birlikte çeşitli hediyeler sunarak, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in selamlarını ilettik. Mustafa amca ve eşi de çok mutlu oldular" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Söğüt, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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