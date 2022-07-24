Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

24.07.2022 23:18
Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü.

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan çoban 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olay, Sivas'a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas'ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer (20) ve Osman Tamer (58) oldukları belirlendi. Olayın 13.30 sularında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. (24) gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü! Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Sivas'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Yıldızeli, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koyun ticareti yaban 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
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