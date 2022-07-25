Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

25.07.2022 01:15

Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından...

Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü

Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü

SİVAS - Sivas'ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan çoban 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü iddia etti.

Olay, Sivas'a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas'ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer ve Osman Tamer oldukları belirlendi. Olayın 13.30 sularında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Yıldızeli, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koyun ticareti yapan 3 kişi çoban tarafından öldürüldü - Son Dakika
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