Son Dakika Haberleri: 'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
Son Dakika Güncel 'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, jandarmanın uygulama sırasında durdurduğu ve sürücüsünün, "Koyun var" dediği kamyonun kasasında, 69 kaçak göçmen yakalandı.

'Koyun var' dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, jandarmanın uygulama sırasında durdurduğu ve sürücüsünün, "Koyun var" dediği kamyonun kasasında, 69 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon sürücüsünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde 'şok yol kontrol ve araması' kapsamında yaptığı uygulama sırasında kasası brandayla kaplı olan kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Sürücü M.D. ile beraberindeki 1 kişinin telaşa kapıldığını fark eden jandarma, kamyonda ne olduğunu sordu. Sürücü de kamyonun kasasının koyun yüklü olduğunu söyledi. M.D.'ye inanmayan jandarma, brandayı açtığında üst üste 69 kaçak göçmen ile karşılaştı.  Kaçakların 30'u Pakistan, 28'i Afganistan, 6'sı Nepal, 4'ü Bangladeş, 1'i Hindistan uyruklu olduğu belirlendi.Jandarma sürücü ile kamyona öncülük yaptığı belirlenen araçta bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler M.D., B.D., C.B. ve S.B.'nin üstlerinde ve araçlarda yapılan aramada 8 cep telefonu, 6 GSM hattı, 9 bin 900 dolar, 2 bin Euro ile 21 bin TL ele geçirildi. Ayrıca 1 şişme bot, 1 takım bot küreği ve 1 pompa bulundu. Her iki araca da el konulurken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Jandarma, Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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"Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
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