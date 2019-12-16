İzmir'in Kınık ilçesinde koyun, keçi ve inek sütü fiyatlarını açıklandı. 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren Kınık'ta süt alımına başlayacak olan Tarım Kedi Kooperatifi inek sütü yetiştiricisine litre başı 2,30 TL, koyun sütüne 4,60 TL ve keçi sütüne de 3,45 TL ödeme yapacak.



Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı inek sütü fiyatlarının çiftçiye yansıtılmaması ile ilgili soruna Tarım Kredi Kooperatifi İzmir'de açıkladığı süt fiyatı ile son noktayı koydu. Tarım Kredi Kooperatifi inek sütünün yanı sıra koyun ve keçi sütü fiyatını üyelerine duyurdu. İzmir'in Kınık ilçesinde koyun, keçi ve inek sütü fiyatlarını açıklandı. 1 Ocak Çarşamba gününden itibaren Kınık'ta inek sütü alımına başlayacak olan Tarım Kedi Kooperatifi inek sütü yetiştiricisine litre başı 2,30 TL ödeme yapacak. Tarım Kredi Kooperatifi koyun sütüne 4,60 TL keçi sütüne de 3,45 TL ödeme yapacak. Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının üzerinde çalıştığı yağ ve protein değerlerini önceleyen fiyatlama sistemi çerçevesinde süt alımı yaptığı yetiştiricilere yağ değerleri üzerinden prim ödemesi yapacak.



Konsey tavsiye etti Tarım Kredi uyguladı



1 Ocak Çarşamba gününden itibaren İzmir'in Kınık ilçesinden inek sütü alımı yapacak olan Tarım Kredi Kooperatifi, Ulusal Süt Konseyinin tavsiye ettiği şartlarda ve belirlediği fiyatlardan alım yapacak. Kınık dışında İzmir'in Ödemiş, Menemen ve Seferihisar ilçelerinden de inek, koyun ve keçi sütü alımı yapacak olan Tarım Kredi Kooperatifinin yaptığı bu hamle ile İzmir'de inek, koyun ve keçi sütü alımı yapan birçok özel ve tüzel kurumun yetiştirici fiyatlarında iyileştirme yapması bekleniyor.



Koyun ve keçi sütüne rekor fiyat



Tarım Kredi Kooperatifi inek sütünde olduğu gibi koyun ve keçi sütünde de yağ oranına göre prim ödemesi yapılacak. Geçen sene İzmir ve Aydın bölgesinde yaptığı koyun ve keçi sütü alımı ile küçükbaş hayvancılık sektörüne can suyu olan Tarım Kredi Kooperatifi bu sene de bu misyonunu sürdürecek. Şu an İzmir iline bağlı 4 bölgede 10'a yakın ilçede süt alımı yapan Tarım Kredi Kooperatifi gelen talepler doğrultusunda İzmir'in tüm ilçelerinde alım yapabilecek altyapıya sahip olduğu biliniyor.



Bir yıllık sözleşme



Tarım Kredi Kooperatifi yetiştiricilerle yaptığı sözleşmeler ile bir yıl boyunca ürettikleri tüm sütü alma garantisi de veriyor. Tarım Kredi Kooperatifi ayrıca yaptığı sözleşme ile Ulusal Süt Konseyinin süte yapacağı her türlü zammı da sözleşmeyi yenilemeye gerek kalmadan fiyata yansıtmayı taahhüt ediyor. Yine yağ oranına göre prim ödemesi yapılan sözleşme ile garanti altına alınıyor.



"Hiçbir üretici mağduriyet yaşamayacak"



Konuyla ilgili bilgi veren Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'da yeni açılan Tarım Kredi Kooperatifi Marketini ziyareti ve alışverişinin ardından Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin çoğaltılması aşamasında Tarım Kredi Kooperatifleri markette satılacak ürünleri temininde çiftçinin ürün değerlendirmesi çalışması başlatmıştır. Bu çerçevede Kınık ilçesinde üreticiden koyun, keçi ve inek süt alımına başlanacaktır" dedi.



Kınık'ın 29 mahallesinin tamamından süt alınacağı bilgisini veren Başkan Doğruer, "Kınık'ta yaşayan ve geçmişten bugüne süt nakliyesinde deneyimli kişilerce yetiştiricinin sütü bu süt toplama merkezinde toplanacak. Süt toplama merkezlerinden her gün Tarım Kredi firması tarafından süt alınarak işleme tesisine ulaştırılacak. Kınıklı üreticileri sütü burada peynire dönüşerek Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde satılacaktır. Buna ilave olarak da hiçbir üretici mağduriyet yaşamayacak. Resmi anlamda muhatapları Tarım Kredi Kooperatifi olacaktır" diye konuştu.



29 köy



Kınık/ Poyracık Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Nuran Tekeli de "Bölgemizde süt alımlarına 1 Ocak Çarşamba günü başlanacak. Kooperatif olarak hem merkez mahallelerde, hem 20 köyümüzden süt alımı yapılacak. Organizasyon 29 köyü kapsayacak. Ayrıca anlaşmalı olduğumuz bir firma süt toplarken üreticinin ücret ödemde muhatabı sözleşme yapmış olduğu Tarım Kredi Kooperatifi olacak" dedi. - İZMİR