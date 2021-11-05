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Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza - Son Dakika

Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza

05.11.2021 15:28
Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza

Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 keçi ve 1 koyunun otomobildeki yolculuğuna polis tarafından Karayolları Trafik Kanunu taşımacılığına aykırı davranmaktan 144 TL cezai işlem uygulandı.

Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 keçi ve 1 koyunun otomobildeki yolculuğuna polis tarafından Karayolları Trafik Kanunu taşımacılığına aykırı davranmaktan 144 TL cezai işlem uygulandı.

Önceki gün Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken bagaj kısmında 3 keçi ve 1 koyun taşıyan otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil sürücüsüne 2918 sayılı KTK'nun 47-1/d maddesi uyarınca 144 TL cezai işlem uyguladı. - ADIYAMAN

Türk Lirası, Adıyaman, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza - Son Dakika


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