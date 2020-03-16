Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı - Son Dakika
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Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu.

Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı, System.String[]

Mersin'de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu. Yem stokları tükenen ve yolları kapandığı için hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları açlıktan ölmekten kurtardı.


Mersin'in Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yörükler, yoğun geçen kış şartlarının hayvancılıkta kullanılan yolları ulaşıma kapatması ve yolların bataklığa dönüşmesi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Kış mevsimi öncesinde stoklanan ancak uzun süren kış şartları nedeniyle ellerindeki yemleri de biten Yörükler, önce kendi imkanları ile hayvanlarına yem taşımaya çalışsa da yolların tamamen balçık ve çamurla kaplanmış olmasından dolayı başarılı olamadı. İlgili kurum ve kuruluşlardan yardım isteyen Yörüklerin imdadına yol ağında olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi yetişti.


Yörüklerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvanların açlıktan ölmesine engel olmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Şube Müdürlüğü'nde konuşlu iş makineleri ve personelle bölgeye yönlendirdi. 1 silindir, 1 ekskavatör, 1 kamyon, 1 greyder ve 6 personel ile 2 gün süren taş dolgulu stabilize malzemeli yol açma çalışması yürüten ekipler, ulaşıma açılan yol sayesinde hayvanları da açlıktan ölmekten kurtardı.


"Sırtımızda yem taşıdık ama yeterli olmadı"


Doğma büyüme hayvancılıkla uğraşan ve 400'e yakın küçükbaş hayvanı ile ilk defa bu kadar çaresiz kaldığını anlatan İbrahim Çoban, "Ben kışın burada kalacağımızdan dolayı bütün hazırlıklarımı yapmıştım aslında. Ama kış bu sene biraz yoğun ve uzun geçti. Hazırlıklarımız da yetmedi. Yem getirmeye çalıştık. Traktörlerle bile hayvanlarımıza yem götürmeye çalıştık. Römork çıkamadı, traktörün ön kısmı ile götürmeye çalıştık ama yine de başaramadık. Şu anda burada iş makineleri çalışıyor ama onlar bile güçlükle çalışıyor. 400'e yakın hayvanım var. Yemleri bitmişti. Biz buradan 1 kilometreyi aşan mesafede hayvanlar açlıktan ölmesin diye sırtımızda yem taşıdık ama o da yeterli olmadı. Büyükşehir Belediyesini aradık, sağ olsunlar ellerinde ne imkan varsa seferber edip iş makinelerini buraya gönderdiler. Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.


Yaşanan sıkıntılara rağmen Yörüklerin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten ve bu anlayışla Yörük çadırlarındaki dumanın ilelebet tütmeye devam edeceğini aktaran Toros Mahalle Muhtarı Mehmet Şavk ise, "Kuş uçmaz kervan geçmez derler ya burası da aynen öyle bir yer halindeydi. Vatandaş hayvanların yemini, samanını götüremiyordu. Bırakın hayvanları kendi evlerine bile ulaşamıyorlardı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Arayıp da durumumuzu anlattığımız andan itibaren bize yardımcı olmaya çalışan bütün ekipten Allah razı olsun. Kendi çabamızla hayvanlara yem götürmeye çalıştık ama ikindi vaktinden gece 12'ye kadar 2 ton yemi yukarı götüremedik. Hele ileride bir nokta var ki hiçbir şekilde aşmak mümkün değil. Ama şimdi kapısına kadar hayvanların yemleri götürülecek. Ulu Önder Atatürk'ün Yörükler'le ilgili sözü, buradaki İbrahim Çoban'ın dumanının tütmesi demek. Erdemli'nin en son köyündeyiz. 3-4 tane hayvancımız var ve en rezil durumda kalanı da İbrahim Çoban. Ama bunun dumanı da tütüyor. Yardımcı olup sıkıntıdan kurtaracağız ve Ulu Önder'in sözünü yere düşmeyecek" diye konuştu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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