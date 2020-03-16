Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı - Son Dakika

Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı

7 saat önce

Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı Mersin'de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu Hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları...

Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı

Mersin'de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu

Hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti

Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları açlıktan ölmekten kurtardı

MERSİN - Mersin'de çetin geçen kış şartları hayvancılıkla uğraşan Yörükleri de vurdu. Yem stokları tükenen ve yolları kapandığı için hayvanlarına yem götüremeyen Yörüklerin imdadına Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler, yağışlar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açarak, koyun ve kuzuları açlıktan ölmekten kurtardı.

Mersin'in Erdemli ilçesi Toros Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yörükler, yoğun geçen kış şartlarının hayvancılıkta kullanılan yolları ulaşıma kapatması ve yolların bataklığa dönüşmesi nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşamaya başladı. Kış mevsimi öncesinde stoklanan ancak uzun süren kış şartları nedeniyle ellerindeki yemleri de biten Yörükler, önce kendi imkanları ile hayvanlarına yem taşımaya çalışsa da yolların tamamen balçık ve çamurla kaplanmış olmasından dolayı başarılı olamadı. İlgili kurum ve kuruluşlardan yardım isteyen Yörüklerin imdadına yol ağında olmamasına rağmen Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Yörüklerin hayatını kolaylaştırmak ve hayvanların açlıktan ölmesine engel olmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Şube Müdürlüğü'nde konuşlu iş makineleri ve personelle bölgeye yönlendirdi. 1 silindir, 1 ekskavatör, 1 kamyon, 1 greyder ve 6 personel ile 2 gün süren taş dolgulu stabilize malzemeli yol açma çalışması yürüten ekipler, ulaşıma açılan yol sayesinde hayvanları da açlıktan ölmekten kurtardı.

"Sırtımızda yem taşıdık ama yeterli olmadı"

Doğma büyüme hayvancılıkla uğraşan ve 400'e yakın küçükbaş hayvanı ile ilk defa bu kadar çaresiz kaldığını anlatan İbrahim Çoban, "Ben kışın burada kalacağımızdan dolayı bütün hazırlıklarımı yapmıştım aslında. Ama kış bu sene biraz yoğun ve uzun geçti. Hazırlıklarımız da yetmedi. Yem getirmeye çalıştık. Traktörlerle bile hayvanlarımıza yem götürmeye çalıştık. Römork çıkamadı, traktörün ön kısmı ile götürmeye çalıştık ama yine de başaramadık. Şu anda burada iş makineleri çalışıyor ama onlar bile güçlükle çalışıyor. 400'e yakın hayvanım var. Yemleri bitmişti. Biz buradan 1 kilometreyi aşan mesafede hayvanlar açlıktan ölmesin diye sırtımızda yem taşıdık ama o da yeterli olmadı. Büyükşehir Belediyesini aradık, sağ olsunlar ellerinde ne imkan varsa seferber edip iş makinelerini buraya gönderdiler. Vahap Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşanan sıkıntılara rağmen Yörüklerin imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileten ve bu anlayışla Yörük çadırlarındaki dumanın ilelebet tütmeye devam edeceğini aktaran Toros Mahalle Muhtarı Mehmet Şavk ise, "Kuş uçmaz kervan geçmez derler ya burası da aynen öyle bir yer halindeydi. Vatandaş hayvanların yemini, samanını götüremiyordu. Bırakın hayvanları kendi evlerine bile ulaşamıyorlardı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Arayıp da durumumuzu anlattığımız andan itibaren bize yardımcı olmaya çalışan bütün ekipten Allah razı olsun. Kendi çabamızla hayvanlara yem götürmeye çalıştık ama ikindi vaktinden gece 12'ye kadar 2 ton yemi yukarı götüremedik. Hele ileride bir nokta var ki hiçbir şekilde aşmak mümkün değil. Ama şimdi kapısına kadar hayvanların yemleri götürülecek. Ulu Önder Atatürk'ün Yörükler'le ilgili sözü, buradaki İbrahim Çoban'ın dumanının tütmesi demek. Erdemli'nin en son köyündeyiz. 3-4 tane hayvancımız var ve en rezil durumda kalanı da İbrahim Çoban. Ama bunun dumanı da tütüyor. Yardımcı olup sıkıntıdan kurtaracağız ve Ulu Önder'in sözünü yere düşmeyecek" diye konuştu.

Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler         
18:43
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak         
14:35
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek         
13:09
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti         
23:12
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:17:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koyun ve kuzular açlıktan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]