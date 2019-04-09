Son Dakika Haberleri: Koyun ve Kuzuların Buluşması Havadan Görüntülendi

Koyun ve Kuzuların Buluşması Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Koyun ve kuzuların buluşması havadan görüntülendi Erzincan'da göçerlerin göç hazırlığı başladıERZİNCAN - Erzincan'da koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Koyun ve kuzuların buluşması havadan görüntülendi
Erzincan'da göçerlerin göç hazırlığı başladı

ERZİNCAN - Erzincan'da koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Karnı acıkan kuzuların annelerine koşması İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi. Göç hazırlığına başlayan göçerler zorlu yolculuğa koyulacak.
Erzincan'da koyun besleyen sürü sahipleri, ilkbahar mevsiminin de gelişini müjdeleyen koyun ve kuzuların buluşmasını günde iki kez gerçekleştiriyor. Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştiren koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere koyulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle buluşuyor. Ağıllarından salınan koyunlar ile kuzularının buluşması duygusal anlara sahne olurken, birbirlerini ses ve kokularından tanıyor.
Koyun ve kuzuları sabah ve akşam olmak üzere iki kere buluşturduklarını dile getiren sürü sahibi Osman Akkavak, "Bunun dışında yemleme, bakım ve temizlik gibi diğer uğraşlar var." dedi.
"Göçerlerin göç hazırlığı başladı"
Havaların ısınmasıyla birlikte artık göçerlerin göçe hazırlandığını ifade eden Akkavak, "Sürülerimizi alıp yaylalara çıkacağız. Göçerlerin zorlu göç yolculuğu başlayacak kısa bir müddet sonra. Yayla sıkıntıları olmazsa üretici rahat eder, emeğinin karşılığını alır. Kış gelene kadar yaylalarda sürülerimizle kalacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:07 Kaynak: İHA

Erzincan, Genel
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