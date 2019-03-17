Son Dakika Haberleri: Koyun ve Kuzuların Duygusal Buluşması Sürüyor

Koyun ve Kuzuların Duygusal Buluşması Sürüyor

37 dakika önce

Hayvancılıkla uğraşılan her şehirde olduğu gibi Elazığ'da da ilkbaharın habercisi olarak bilinen koyun ve kuzuların duygusal buluşmaları devam ediyor.

Koyun ve Kuzuların Duygusal Buluşması Sürüyor, System.String[]
Hayvancılıkla uğraşılan her şehirde olduğu gibi Elazığ'da da ilkbaharın habercisi olarak bilinen koyun ve kuzuların duygusal buluşmaları devam ediyor.

Elazığ'da birçok aile tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağlıyor. Her yıl Ocak ayında ise küçük baş hayvanların kuzulama dönemi başlıyor. Mart ayına kadar devam eden bu durum, kuzulayan koyun sayısına göre sahiplerini sevindiriyor. Kentin birçok yerinde olduğu gibi merkeze bağlı Yukarı Demirtaş köyünde de koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Köyde koyun besleyen sürü sahipleri, bu buluşmayı her gün iki kez gerçekleştiriyor. Bahar mevsimine yaklaşıldığını gösteren kuzular ve koyunlar, bir süre aynı mekanda kalıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Ağıllarından salınan kuzular ile koyunların buluşması ise hem renkli hemde duygusal anlar oluşturuyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birbirlerini sesi ve kokularından kısa sürede tanıyarak buluyor.

Sabah saat 6'da kalktığını belirten sürü sahiplerinden Fatih Kara, "Koyunları yemliyoruz daha sonra kuzular ile buluşturuyoruz. Akşam 17'de aynısını yapıyoruz. Birbirlerini kokusu ile buluyorlar" dedi.

Öte yandan kuzular ortalama 3,5 ay annelerinin sütüyle beslendikten sonra sütten kesilerek normal beslenmeye geçiyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

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