Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi - Son Dakika

Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi

06.11.2020 11:51
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi, System.String[]

Ağrı'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, soğuk geçen sonbahar mevsiminde günün erken saatlerinde meraya saldıkları hayvanlarını akşam geç saatlere kadar meralarda otlatıyor.

Ağrı'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, soğuk geçen sonbahar mevsiminde günün erken saatlerinde meraya saldıkları hayvanlarını akşam geç saatlere kadar meralarda otlatıyor.

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde ikamet eden koyun yetiştiricileri, soğuk havalara ve kurt saldırılarına rağmen köylerine ait meralarda hayvanlarını otlatıyor. Küçükbaş hayvancılığın zahmetli ve masraflı bir iş olduğunu söyleyen koyun yetiştiricileri, hayvanlarını merada otlatarak sonbahar mevsiminde hayvanlara yem verme yükünden kurtulduklarını dile getirdiler. Gün henüz ağarmadan uykudan uyanan ve hayvanlarına iştah açıcı tuz veren koyun sahipleri, ardından günün büyük bir bölümünü geçirdikleri meralara doğru yola çıkıyorlar. Özellikle akşam vakitlerinde kurtların sürüye saldırma riski çok yüksek olduğu için sürü sahipleri kurt saldırılarına karşı yanlarına çoban köpeklerini alıyorlar.

"Sabah erken saatlerde hayvanları meraya sallıyoruz"

Koyun sahiplerinden Yasin Sayar, kış mevsiminde koyun masraflarının fazla olduğunu belirterek, "Sabah 5 gibi sürüyü dışarı çıkarıp önce tuzluyoruz, ardından meraya doğru kaldırıyoruz. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hayvanlarımızı ne kadar merada otlatsak o kadar iyi olur. Çünkü kış mevsiminde hayvanlarımıza saman ve ot yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Hayvanların içerde fazla kalmaması bizim için daha iyi oluyor. Hayvanları ne kadar çok otlatsak o kadar az saman vereceğiz. Bunun için de sabahın erken saatlerinde hayvanları meraya salıyoruz. 2-3 kişi beraber bu sürüyü otlatmaya gidiyoruz. Kurt tehlikesi olduğu için sürünün başından fazla ayrılamıyoruz" dedi.

"Üşüdüğümüz zaman topladığımız çalı ve çırpılarla ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz"

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hava şartlarının daha da olumsuz bir hal aldığını kaydeden sürü sahibi Aykut Sayar ise, "Sabah 5-6 gibi hayvanlarımızı tuzladıktan sonra meraya salıyoruz. Hayvanları akşam geç saatlere kadar otlattıktan sonra tekrar eve geri getiriyoruz. Buradaki hayvanların tamamı üç eve aittir ve yaklaşık 500 tane küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Üşüdüğümüz zaman topladığımız çalı ve çırpılarla ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürüye yaklaşan bir kurt kısa süreli paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı muhabiri otlayan sürüyü çekerken bir kurdun sürüye yaklaşması sürü sahiplerini tedirgin etti. Çoban köpeğinin havlamaya başlamasıyla kurdu fark ettiklerini belirten Aykut Sayar, "Az önce sürüye yaklaşan bir kurttu. Köpeğimiz orada kurdun kokusunu almıştı. Köpeğin havlamaya başlamasıyla kurdun sürüye yaklaştığını anladık. Yanımda arkadaşım ve çoban köpeğim olduğu için kurttan korkmuyoruz" şeklinde konuştu. - AĞRI

Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi
Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koyun yetiştiricilerinin zorlu sonbahar mesaisi - Son Dakika


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