Üye Girişi
Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl - Son Dakika

Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl

11.06.2021 18:24
Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl, System.String[]

İzmir Çeşme'de yaşayan 84 yaşındaki Ekrem Çelik, 77 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor.

İzmir Çeşme'de yaşayan 84 yaşındaki Ekrem Çelik, 77 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor. Çelik'in ilçede düzenlenen sakız koyunu yarışmalarında birçok ödülü de bulunuyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de 1937'de dünyaya gelen Çelik, dedesi ve babasının işi dolayısıyla çiftçilik ve hayvancılığın içinde gözlerini açtı.

Sakız koyunu yetiştiriciliğini "dededen miras değil, görev" diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla "köy hayatını" sürdürdü.

Hayvanlarını haftada 2-3 defa sıcak suyla yıkayan, doğumlarında da yanlarından ayrılmayan Çelik, "Bunlar da benim çocuklarım. " dediği koyunlarının doğum zamanlarında ahıra yatak atıp onların yanında kaldı, "sıcaktan etkilenmesinler" diye ahıra vantilatör taktırdı.

Şampiyon koyunların yetiştiricisi

İlçede düzenlenen Sakız koyunları yarışmalarına katılan Çelik burada birincilikler aldı. Kupalarını, madalyalarını evinin duvarlarına asan Çelik, koçlarıyla beraber çektirdiği fotoğrafları da albümde sakladı.

Şimdi 30'un üzerinde Sakız koyunu bulunan ve ünü bölgesini aşan Çelik'in yetiştirdiği hayvanlar, yöreden ve birçok ilden talep görüyor.

İlerleyen yaşına rağmen hayvanlarını yanından ayrılmayan Çelik, Sakız koyunu yetiştiriciliği mirasını torunu Sinan Korkmaz'a bırakmayı planlıyor. Şimdilerde taburesiyle hayvanlarını otlatan Çelik, sağlığı imkan verdiği zamana kadar koyunlarına bakmaya devam edecek.

"Gece kalkıp bakarım, onlarla konuşurum"

Ekrem Çelik, işini her zaman en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Çocukluğundan bu yana Sakız koyunu yetiştirdiğini ifade eden Çelik, "Gece kalkıp koyunlarımı kontrol ederim, onlarla konuşurum. Hayvanın dilinden anlayacaksın. Yoksa hayvancılık yapamazsın. Kim rahatsız, kimin neresi ağrıyor bakıp anlarım. Doğum zamanında onların yanında olacaksın, yardımcı olacaksın. " dedi.

Hem et hem de süt veriminin Sakız koyununda yüksek olduğunun altını çizen Çelik, bu cins küçükbaşların erkeğine "kral", dişilerine ise "kraliçe" denildiğini belirterek şunları söyledi:

"Sakızla ilgilenmek beni hiç yormuyor. Bu hayvan gezmeyi sever. Ben de onlarla geziyorum. Bana müşteriler geliyor koyun istiyor. İlk olarak 'Hayvanın gezdirecek yeri var mı? ' diye soruyorum. Yoksa satmam, ne kadar para verirse versin. Burada bulunan kuzuların hepsi satıldı. Daha doğmadan sattım. İlla benden kuzu istiyorlar. Maalesef hepsine yetişemiyorum. "

Sakız koyunu için coğrafi işaret başvurusu

Çeşme Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci de ilçede 1500 büyükbaş, 12 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu, bunun yaklaşık 5 bininin Sakız koyunu olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 40 Sakız koyunu üreticisi olduğunu aktaran Keçeci, "Dünyada Sakız koyununun genetik merkezi Çeşme. Bu kapsamda biz de Çeşme Sakız koyunu ve sütü için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Bunu tescillemek istiyoruz. " dedi.

Sakız koyunu yetiştirenlere Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiğine işaret eden Keçeci, "Ekrem amcamız gibi üreticilerimiz Sakız koyununun bugüne kadar gelmesinde çok büyük emekleri olan üreticilerimiz. Onlar sayesinde Sakız koyunu gelecek nesillere aktarılacak. " diye konuştu. sakız koyunu çeşme izmir ovacık

Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl

Türkiye, Turizm, İzmir, Çeşme, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret 19:59 NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi 19:25 Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı 19:12 Satır arasındaki detay her şeyi anlattı! Biden'in Türkiye planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden önce kulislere sızdı
Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı 18:22 Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı 17:47 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız 17:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek Milli Takım'da 3 futbolcumuz, İtalya karşısında oynamaları halinde tarihe geçecek         
19:40
Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor Zeljko Obradovic parkelere geri dönüyor         
19:14
Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı         
18:34
Şehir şehir gezip dert dinliyor! Kendisini ağlatabilene 100 lira veriyor Şehir şehir gezip dert dinliyor! Kendisini ağlatabilene 100 lira veriyor         
18:03
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 20:20:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement