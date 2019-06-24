Koyun yıkamaya giden abi kardeş boğularak hayatını kaybetti
1 saat önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, su birikintisinde koyunları yıkadıktan sonra serinlemek için suya giren abisini kurtarmak isteyen kişi, abisi ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:04 Kaynak: İHA
'ın Bozdoğan
ilçesinde, su birikintisinde koyunları yıkadıktan sonra serinlemek için suya giren abisini kurtarmak isteyen kişi, abisi ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 11.00 sıralarında Yazıkent
Mahallesi Kızılcakır mevkiinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Kamil Şimşek
(35) kardeşi Süleyman Şimşek
(32) ve arkadaşları ile birlikte Yazıkent Mahallesi Kızılcakır mevkii ile Beyerli Mahallesi sınırındaki Akçay
Irmağı kenarındaki su bendinin arkasında bulunan gölette koyunları yıkamak için suya girdi. Kamil Şimşek, koyunları yıkadıktan sonra sıcak havada serinlemek için tekrar suya girdi. Abisinin suda çırpındığını gören Süleyman Şimşek'te abisini kurtarmak için gölete atladı. İki kardeşin boğulmak üzere olduğunu gören diğer arkadaşları sağlık ekiplerinden ve çevredekilerden hemen yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kamil Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Süleyman Şimşek ise ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Süleyman Şimşek'te hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İki kardeşin boğularak hayatını kaybetmesi Yazıkent Mahallesi'ni yasa boğdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu!
120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı
Kadın polislere sözlü tacizde bulunan 4 kişi gözaltına alındı
Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum