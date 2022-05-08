Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu

08.05.2022 16:20
Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu

Iğdır'da koyun yüklü kamyonet, Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı.

Iğdır'da koyun yüklü kamyonet, Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 20 koyun telef oldu.

Kaza, bugün Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Öngü'nün kullandığı koyun yüklü 04 D 1392 plakalı kamyonet, Iğdır-Doğubayazıt yolunda seyir halinde iken yol üzerindeki Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinden çıkan 76 AAD 054 plakalı araca çarptı. Kamyonet daha sonra yol etrafındaki beton bariyere çarparak durabildi. Çarpma etkisiyle şoför Mehmet Öngü ve kamyonete yüklü koyunların sahibi Yakup Derinsu kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför Mehmet Öngü'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada kamyonetin kasasında bulunan 20 koyun telef oldu, yaralı olan 15 koyun ise vatandaşlar tarafından kesildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hayvan ölülerini kepçe ile kaldırarak trafiğe kapanan yolu yeniden trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu
Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu
Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu
Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu

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Iğdır Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Iğdır, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyun yüklü kamyonet Emniyet Müdürlüğünden çıkan otomobile çarptı: 20 koyun telef oldu - Son Dakika
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