Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koyun yüklü bir kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koyun yüklü bir kamyonette 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahısların küçükbaş hayvan nakliyesi adı altında Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin kullanmış olduğu kamyoneti yakın takibe aldı. Başkale ilçesi Yolmaçayır Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli kamyonette uyuşturucu madde arama köpeği 'Barut'un da katılımıyla yapılan aramada, 101 kilo 213 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Kahreden haber! Denizde şortunu yıkayan 2 kardeşi dev dalgalar yuttu
Küçükçekmece'deki küçük kıza taciz iddiası vatandaşları sokağa döktü: 1 gözaltı
Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi