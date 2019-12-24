Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 191 gram skunk, 5 grama yakın da esrar yakalandı.

Koyun yüklü tırda 200 gram uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 191 gram skunk, 5 grama yakın da esrar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesindeki uygulama noktasında şüpheli bir tır durdurdu. Koyun yüklü olan tırda arama yapan ekipler 191,05 gram Skunk Maddesi ve 4,25 gram Esrar Maddesi buldu. Tır içerisinde bulunan F.M ve E.A isimli 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve şahıslara 'TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:43 Kaynak: İHA
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