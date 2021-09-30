Koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 7 kilo esrar ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagaj kısmında bulunan torbanın içerisindeki koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 7 kilo 50 gram esrar maddesini 'Pars' isimli narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalara 'Pars' isimli narkotik köpeği de katıldı. H.S. isimli yolcuya ait olan torbanın içerisinde bulunan koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 7 kilo 50 gram esrar maddesini 'Pars' isimli narkotik köpeği buldu.

Gözaltına alınan H.S. isimli yolcu emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.