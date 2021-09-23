KOYUN YÜNÜ İPLİĞİNDEN EL DOKUMASI 'HEMŞİN ÇORABI' TESCİLLENDİ - Son Dakika

RİZE'de rengarenk boyanan koyun yünü ipliği ile özel motiflerle elde dokunan asırlık gelenek Hemşin Çorabı, 'coğrafi işaret tescili' aldı. Yöre kadınlarının yaklaşık bir haftada dokuduğu, modeli ve desenine göre çifti 250 TL'yi bulan fiyatlarda satılan çorap, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş almaya başladı. Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Hemşin çorabı kültürümüzü gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Rize kültürünün bir parçası olan, rengarenk boyanan koyun yünü ipliği ile özel motiflerle elde dokunan asırlık gelenek Hemşin Çorabı'nın gelecek nesillere aktarılması tescil çalışması başlatıldı. Hemşin Belediyesi, yöre kadınlarının yaklaşık bir haftada dokuduğu, modeli ve desenine göre çifti 50 ila 250 TL arasında satılan çorap için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Hemşin Çorabı, kentin 12'inci ürünü olarak coğrafi işaret tescilli aldı. Çorap, gelen siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

'DESENE DUYGULAR YANSITILIYOR'

Geleneksel El Sanatları Ustası Reyhane Bozkurt Hemşin Çorabı'nın asırlardı soğuktan korunmak için koyun yünlerinden elde edilen ipliklerden örüldüğünü belirterek "Hemşin çorabının ünü sosyal medyanın etkisiyle yayıldı. Daha çok tanınmaya, istenmeye başladı. Hemşin çorabı duygu yüklü el sanatı demektir. Çorabı ören kişi, çoraptaki desenlere duygu ve düşüncelerini yansıtır. Her desenin bir hikayesi ve anlamı vardır. Mesela Hemşin çorabına baktığınızda; koyu renkli ve az desenliyse ören kişinin üzgün olduğunu anlarız" dedi.

'GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK'

Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ise "Hemşin çorabı bu bölgenin yüzyıllardır süren bir geleneği, el sanatı. Bizde bu geleneği gelecek nesillere aktarmak adına coğrafi tescilimizi aldık. Rize'mizin 12'inci, Hemşin'in ilk coğrafi tescilli ürünü oldu" dedi.

'EKONOMİK KATKI SAĞLANACAK'

Hemşin çorabının, ilçenin tarihi kadar eski bir ürün olduğunu söyleyen Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar da "Hemşin kadınlarının ördüğü, çeyizine koyduğu koyun ve keçi yününden yapıp kışın giydiği bir çorap. Biz de bunu gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak adına coğrafi tescilini aldık. Birkaç ürünün daha coğrafi tescilini aldıktan, kooperatifi kurarak kadınlara ekonomik katkı sağlayacağız" diye konuştu.

'TANINMASI BİZİ MUTLU EDİYOR'

Çorap dokuyan Esranur Aksu, "Hemşin çorabını çok severek giyiyoruz. Desenleri, renkleri çok güzel ve otantik" dedi.

Hemşin çorabını örme süresinin desenine, uzunluğuna, ve ören kişinin el çabukluğuna göre değiştiğini söyleyen Nazire Güzey, "Ortalama bir haftaya kadar örme süresi olabilir. Fiyatı çorapta kullanılan ipine, modeline göre 50 TL'den 250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Hemşin çorabının adının Türkiye'de biliniyor olması bizi mutlu ediyor" diye konuştu.