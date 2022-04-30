KOYUN YÜNÜNE İLGİ AZALINCA KIRKIMI PAHALI OLDU - Son Dakika

ESKİDEN şenlik havasında gerçekleştirilen koyun kırkımından elde edilen yünlerle yapılan halı, iplik ve döşeğin yerini sanayi ürünlerine bırakmasıyla koyun yününe ilgi azaldı. Hayvanın sağlığı için yapılan kırkımda elde edilen yüne alıcı bulmakta zorlanan, koyun başı kırkım ücreti olarak 17 lira ödeyen besiciler, 2,5 kilo yünü 10 liradan satışa sunarak, kazanç sağlayarak masrafı çıkarmaya çalışıyor.

Anadolu kültürünün önemli unsurlarından sayılan ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde uzun yıllar şölen havasında gerçekleştirilen koyun kırkımında elde edilen yüne ilgi azaldı. Geçmişte sağlıklı olması ve kalitesinden evlerde kullanımı tercih edilen koyun yününden halı, döşek, yatak, yastık, yorgan ve halı günümüzde yerini sanayi üretimi ürünlere bıraktı. Koyun yününe ilginin giderek azalmasıyla, kırkımı meslek olarak yapanların sayısı azaldı ve yününden yapılan eşyaların kullanımı azaldı.

Kırkım sonrası alıcı bulamadığı için satamadığı yünlerle evine ya da kızlarının çeyizine yastık, döşek, yorgan yapan besiciler, günümüzde geleneksel yöntemlerle koyun yününü değerlendirme çabası gösteriyor. Bir koyunun kırkımı için 17 lira ödeyen besiciler, yaklaşık 2,5 kilo yün elde ediyor. Besici, kırkım masrafının bir bölümünü kilosu 4 liradan sattığı yünlerle karşılamaya çalışıyor. Koyun yününü az da olsa bazı tekstil fabrikaları satın almayı tercih ediyor.

Burdur'da havaların ısınmaya başlamasıyla küçükbaş hayvanların kırkımına başlayan Hasan Turgut (36), 6 yıldır koyun yetiştiriciliği yaptığını belirtti. Turgut, "Koyunların kırkılması yaz mevsiminde hayvanları serin tutuyor, sağlığı ve kuzulaması için faydalı. Kuzular doğduğu zaman annelerini emmesi rahat oluyor. Yünü değerlendiriliyor. Az da olsa yünü satılıyor" dedi.

Koyun kırkımı yapanların sayısının azalmasıyla bu mesleği günümüzde sürdürenlerin bir koyunu 17 liraya kırktığını söyleyen Turgut, masrafı azaltmak için de elektrikli kesim aleti kullandığını anlattı.