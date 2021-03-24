Koyuna bu sefer kurt yerine köpek saldırdı - Son Dakika

Koyuna bu sefer kurt yerine köpek saldırdı
24.03.2021 00:58
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde başıboş dolaşan bir sokak köpeği, merada otlayan koyuna saldırdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde başıboş dolaşan bir sokak köpeği, merada otlayan koyuna saldırdı. Koyun son anda kurtulmayı başarırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde boş bir arazide otlayan koyuna başıboş halde dolaşan sokak köpeği saldırdı. Canı için mücadele veren koyun son anda kurtulurken bir vatandaş ise bağırarak köpeği kovmaya çalıştı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin koyuna saldırdığı ve köpeğin kaçtığı anlar yer aldı. - SAKARYA
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