Üye Girişi
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı - Son Dakika

Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı

05.12.2021 11:58
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyunlara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyunlara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 CHL 543 plakalı volkswagen marka otomobil, sürücünün yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araç otoparka geçildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. - KONYA

Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı
Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı

Meteoroloji, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü 12:42 Cinsel ilişki tarikatı kuran sevgililer, kaçırdıkları genç kızı 14 parçaya böldü Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı 12:26 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil 14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil

Son Dakika Haberleri
12:46 Hafif ticari araç, Tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
12:45 İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı
12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel
12:27 Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıya duayen hakemlerden dikkat çeken yorum: Skandal karar
12:25 Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
11:12 Son Dakika! Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı         
12:45
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Afganistan'da maaş düzenlemesi! İşte Taliban liderinin alacağı aylık ücret Afganistan'da maaş düzenlemesi! İşte Taliban liderinin alacağı aylık ücret         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!         
13:17
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 13:03:40. #1.11#
SON DAKİKA: Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement