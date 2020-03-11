Koyuncu, öğrencilerle söyleşide buluştu - Son Dakika

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AKÜ Emirdağ Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Başarı Hikayeleri-II" etkinliğine katılarak öğrencilerle söyleşide bir araya geldi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan koyuncu, belediye olarak her alanda yanında olduklarını kaydetti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Emirdağ Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğinin bu haftaki konuğu Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu oldu.

Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilik, üniversite ve iş hayatı, akademik kariyeri ile Belediye Başkanlığına uzanan hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin talep ve isteklerini dinleyerek not alan Koyuncu, gençlere yönelik projelerini de anlattı. Başkan Koyuncu'nun hayata geçirmeyi düşündüğü projeler üniversite öğrencilerinden tam not aldı.

Emirdağ Belediyesi olarak hem eğitim alanında hemde gençlere yönelik her türlü etkinlikte yanlarında olduklarını belirten Koyuncu, bundan sonraki süreçte de her zaman yanınızda olacaklarını ifade etti.

Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Aşçılık Bölümü öğrencilerinin Muğla ilinde yapılan yarışmada altın madalya ile dönmelerini tebrik ederek başarılarının devamlılığını diledi.

Etkinlik sonunda Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız, Başkan Koyuncu'ya teşekkür plaketi takdim etti.