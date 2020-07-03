Köyünde interneti olmayan açıköğretim öğrencisi için seferber oldular - Son Dakika

Köyünde interneti olmayan açıköğretim öğrencisi için seferber oldular

Açıköğretim Sistemi'nin 2019-2020 bahar dönem sonu sınavlarını internet üzerinden gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi (AÜ), Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde yaşayan ve internet erişimi bulunmayan İlahiyat Önlisans Bölümü 1.

Açıköğretim Sistemi'nin 2019-2020 bahar dönem sonu sınavlarını internet üzerinden gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi (AÜ), Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde yaşayan ve internet erişimi bulunmayan İlahiyat Önlisans Bölümü 1. sınıf öğrencisi görme engelli Abdullah Aydın'ın sınava girmesi için adeta seferber oldu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan ara sınavları başarıyla tamamlayan AÜ yönetimi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin dönem sonu sınavlarını da internet tabanlı düzenleme kararı aldı. Dezavantajlı öğrencilerinin sınava rahatlıkla girmesi için "refakatçi" ve "uzaktan okuma ve işaretleme" imkanı sunan AÜ, bu imkanından yararlanmak isteyen öğrencilere ulaşarak randevu oluşturdu.

Besni'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde ikamet eden 41 yaşındaki Abdullah Aydın da internet erişimi olmadığını üniversite yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen üniversite yönetiminin çalışmasıyla Adıyaman'daki Açıköğretim Bürosu yetkililerince köyünden alınan öğrenci, sağlıklı internet erişiminin sağlanabildiği en yakın eğitim kurumu olan Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokuluna getirildi.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) tarafından Eskişehir'deki Yunus Emre Yerleşkesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurulan elektronik sistem yardımıyla "uzaktan okuma ve işaretleme" desteği verilen görme engelli öğrenci Aydın, sınavını başarıyla tamamladı. Abdullah Aydın, sınavının ardından yeniden köydeki evine bırakıldı.

"Her türlü tedbiri aldık"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da başlayan ve 8 Temmuz'a kadar devam edecek 2019-2020 bahar dönem sonu sınavlarına yaklaşık 1 milyon açıköğretim öğrencisinin gireceğini söyledi.

Üniversitesinin yöneticileri ve personelinin, öğrencilerin herhangi bir şekilde mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldığını vurgulayan Sözen, şöyle devam etti:

"İnternet erişimi, bilgisayarı, internet tabanlı cihazı olmayan ve teknik imkanlardan yoksun öğrencilerimiz için 81 ilde yer alan açıköğretim bürolarımız vasıtasıyla sınava girmelerini sağlıyoruz. Dezavantajlı gruptaki öğrencilerimiz ile 65 yaş ve üzeri öğrencilerimize talep ettiği takdirde refakatçi eşliğinde evde sınav hizmeti veriyoruz. Engelli öğrencilerimiz için video konferans yöntemiyle okuyucu ve işaretleyici hizmeti sunuyoruz. Adıyaman'ın Hacıhalil köyünde yaşayan görme engelli öğrencimiz Abdullah Aydın'ın evinde internet olmadığı ve mobil cihazlarla internet erişimi sağlanamadığından onun için adeta seferber olduk. Öğrencimizi evinden alıp Adıyaman Üniversitesinin Besni Meslek Yüksekokuluna getirerek video konferans yöntemiyle okuyucu ve işaretleyici desteği sağladık. Yaşam boyu ve insan odaklı bir eğitim anlayışımız var. Eğitimde engel tanımıyoruz."

"Okuma hayalimi gerçekleştirdiler"

Evli ve iki çocuk babası Abdullah Aydın da üniversite görevlilerinin sınavdan yaklaşık 2 hafta önce kendilerini arayıp uzaktan sınav hizmetinden faydalanmaları için randevu oluşturduğunu anlattı.

AÜ'nün hizmetlerinden memnun olduğunu belirten Aydın, "Beni evimden alarak Besni'ye sınavım için götürdüler. Bu çok güzel bir hizmet. Sınavımın ardından beni yeniden evime bıraktılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Okuma hayalimi gerçekleştirdiler. Okulu bitirmeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Adıyaman, Aydın, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:10 Kaynak: AA

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