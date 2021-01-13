KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor - Son Dakika

KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor

13.01.2021 11:01

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Mehmet Çalık, emekliliğinin ardından döndüğü köyünde kurduğu müzede 200'e yakın eski eşyayı sergiliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan Mehmet Çalık, emekliliğinin ardından döndüğü köyünde kurduğu müzede 200'e yakın eski eşyayı sergiliyor.

Çalık, uzun yıllar İstanbul'da çalışıp 2012 yılında emekli olduktan sonra memleketi Keşlik köyüne döndü. Tarihe ve eski eşyalara merak duyan Çalık, Anadolu kültürünü yaşatmak için evinin altındaki boş dükkanda eski eşyaları sergilemeye karar verdi.

"Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez." diyerek çevredeki köyleri dolaşan Çalık, eski eşyaları topladı.

Çalık'ın çağrısına destek veren yöre halkı da kullanmadığı eşyaları sergilenmesi için bağışladı.

Bazı eşyaları ise kendi imkanlarıyla alan Çalık, çoğu Osmanlı döneminden kalan ağaç sofra, okka, ipli dirhemsiz terazi, gaz yağıyla kullanılan idare lambası, ocaklar, doldurma tüfekler, küp, kase, plak ve kasetlerden oluşan yaklaşık 200 eseri bir araya getirdi.

Köye gelenlerin ilgi gösterdiği müzede tedavülden kalkmış paralar ile yaşamını yitiren köy sakinlerinin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe de bulunuyor.

Çalık, AA muhabirine, maddi ve manevi değeri bulunan müzeyi köyüne kazandırdığını söyledi.

Eşyaların çoğunun Osmanlı zamanından kaldığına işaret eden Çalık, "Gençlerimize bırakacak şekilde bu müzeyi kurdum, 8 sene oluyor burayı kuralı. Osmanlı zamanından kalan bu malzemeleri nasıl kullanmışlar, nasıl yaşamışlar, bilmeleri için burayı kurdum. Burada 200-250 yıllık eşyalar var." dedi.

Çalık, müzesine ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini belirterek, "İnsanlarımız tarihini unutmasın diye, Anadolu kültürünü yaşatmak için bu müzeyi kurdum. Kastamonu'dan, İnebolu'dan, Çatalzeytin'den gelenler var. Önümüzdeki süreçte müzeyi daha geniş bir dükkana taşıyacağım." diye konuştu.

KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor
KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor

Mehmet Çalık, Kastamonu, Osmanlı, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Köyünde oluşturduğu müzede geçmişin kültürünü sergiliyor - Son Dakika


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