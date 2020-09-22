Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı - Son Dakika

Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Toklucak köyünde mülk sahibi olmayanlar için başlatılan 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında halka ücretsiz verilecek araziler kurayla dağıtıldı.

Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Toklucak köyünde mülk sahibi olmayanlar için başlatılan 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında halka ücretsiz verilecek araziler kurayla dağıtıldı.

Sivas-İmranlı Toklucak Köyü Derneği, başka illerde yaşayanların köylerine dönmeleri için 'Köye Dönüş Projesi'ni hayata geçirdi. Sivas'a 123, İmranlı ilçesine ise 21 kilometre uzaklıkta bulunan Toklucak köyünde; proje kapsamında 107 dönüm arazi, 91 parsele bölünürken, köy geliştirme alanı belirlendi. Proje alanı içinde köy konağı ve sosyal alanlar da yer aldı. Köylerinde arazi sahibi olmak isteyen 89 kişi, kura çekimi için başvuruda bulundu. Köy meydanında gerçekleştirilen kura törenine Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Sayın, ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı kura töreninde bölge halkı, heyecanlı anlar yaşadı.

Vali Yardımcısı Sayın, "Bu projeye başlarken muhtarımız ve dernek başkanımızla sürekli istişare içerisinde olduk. Valimiz Salih Ayhan beyin de geçen günlerde açıkladığı gibi köylerine dönmek isteyen vatandaşlarımıza bize düşen ne varsa elimizden geldiğince gayret göstermekteyiz. Köye dönüşün önemini bir kez daha anlamış olduk. Pandemi sürecinde özellikle Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımız bizleri arayarak 'Memleketimize nasıl geliriz' diye soruyorlardı. O dönemde yasaktan dolayı kimse memleketine gelemedi; ama hasret oluştu. Kurban Bayramı'nda yasak yoktu. Vatandaşlarımız da köylerine geldi. Bu proje sayesinde sizler ve sizden sonraki nesiller de köyüne gelecek" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Toklucak Köyü Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz ise "107 dönüm arazi üzerinde 91 parsele bölünmüş köy alanı projesi hazırladık. İçerisinde sosyal alan ve köy konağının olduğu proje kapsamında ihtiyacı olan köylülerimizin talepleri üzerine kura çekimi ile dağıtımını yapacağız. Şu anda yer belirleme işlemi yapılıyor ve bir ay sonra da teslimler olacak. Köye dönüş projesini hayata geçirmek istiyoruz. Köylülerimizden arsa problemi ve mülkiyet problemli olanların bu sorunlarını gidererek kendi şahsi bina yapabilecekleri arazileri kendilerine vermek istiyoruz" diye konuştu.


İmranlı, Sivas, Dönüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi         
19:08
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek         
16:27
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı İki hafta önce evlenen genç kız, kocasını yüzüstü bırakıp kuzeniyle birlikte sırra kadem bastı         
11:38
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 20:28:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyüne dönmek isteyenlere kurayla arazi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei