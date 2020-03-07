Köyüne dönüp besicilik yapan kadın azmiyle örnek oldu - Son Dakika
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Köyüne dönüp besicilik yapan kadın azmiyle örnek oldu

6 saat önce

Eşinden ayrıldıktan sonra kızına daha iyi gelecek hazırlamak için memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar köyüne dönen Sevil Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Köyüne dönüp besicilik yapan kadın azmiyle örnek oldu, System.String[]

Eşinden ayrıldıktan sonra kızına daha iyi gelecek hazırlamak için memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar köyüne dönen Sevil Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki başarısıyla dikkati çekiyor.

Karapınar köyünde kızı Asya Nil'le yaşayan Sevil Maral, evladına daha iyi yaşam sunmak için fedakarlık ve cesaretiyle herkesin takdirini kazanıyor.

Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 16 yaşındayken evlendiğini, 2012'de kızının dünyaya geldiğini söyledi.

Eşiyle 2017'de ayrıldığını, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra kızına daha iyi gelecek sunmak adına köye dönmeye karar verdiğini dile getiren Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak aldığı 34 koyunla yetiştiriciliğe başladığını belirtti.

Kızı ve koyunlarıyla köyde mutlu bir hayat kurduklarını anlatan Maral, "İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir. Hayvanların içine girdiğimde çok mutlu oluyorum çünkü bana aitler. O hayvanlar benim geleceğim, kızımın geleceği. O yüzden bu işe girdim." şeklinde konuştu.

"Asla pes etmem"

Maral, koyun sayısını 200'e çıkarmayı istediğini dile getirerek, bunu başaracağına inandığını söyledi.

Zorluklar karşısında yılmayan bir karakterinin olduğunu belirten Maral, "İnsanların ne dediği çok umurumda olmaz. 'Yapacağım' dedikten sonra o işin peşini asla bırakmam. Asla pes etmem." ifadelerini kullandı.

Maral, bazılarının "Bu iş yapılır mı?" dediğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kendi işimin, ekmeğimin peşindeyim. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Her halimize şükretmemiz lazım. Hayatın ne getireceği ve kimden ne götüreceği hiç belli olmuyor. 'İnsanlar ne der?', 'Kadınlar bunu yapar mı?' demekten daha çok, 'Ben bunu yapabilir miyim?' diye düşünmek daha doğru olur."

Maral, hibe desteği için Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, devlet sayesinde bu işe girebilmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Karapınar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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