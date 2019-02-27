Köyüne Etnografya Müzesi Kuran Emekli Öğretmen Vefat Etti

BALIKESİR'İn Edremit ilçesinde Türkiye'nin ilk özel Etnografya Müzesi'ni kuran Alibey Kudar (87), cuma günü hayatını kaybetti.

BALIKESİR'İn Edremit ilçesinde Türkiye'nin ilk özel Etnografya Müzesi'ni kuran Alibey Kudar (87), cuma günü hayatını kaybetti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, aileye taziye ziyaretinde bulundu.



Alibey Kudar, ilkokul öğretmenliğinden emekli olduktan sonra, 1991 yılında Edremit'in kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk özel Etnografya Müzesi'ni kurdu. Doğduğu toprakları müze ile tanıştıran Kudar, UNESCO destek belgesinin yanı sıra uluslararası ve Türkiye genelinde 36 ödülün sahibi oldu. Alibey Kudar, cuma günü 87 yaşında hayata veda etti. Doğduğu köye defnedilen Kudar'ın ölümü bölge halkında üzüntü yarattı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, bölge turizminde önemli bir yer tutan Tahtakuşlar Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi. Kudar'ın oğlu Selim Kudar da Kaymakam Sırmalı'ya, babasının yaşam öyküsü ile müzenin kuruluşu ile ilgili bilgiler verdi. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, değerli bir öğretmen, eğitimci ve yazar Alibey Kudar'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kudar'ın bölge için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kaymakam Sırmalı, "1991 tarihinde bu gördüğünüz Etnografya Müzesi'nin açılışını yaptı. Gerçekten de içinde çok değerli eserler bulunmakta. Böyle bir galeriyi ilçemize kazandırdığı için rahmet ve saygıyla kendisini anıyoruz. Bundan sonraki süreçte oğlu Selim Kudar inşallah bu galerinin yönetimine devam edecek. Edremit bilindiği gibi turizm beldesi.İlçemizin her yönüyle deniziyle, Kazdağları'yla, kültürüyle tanıtılması çok önemli. Bu tür yerlere çok önem veriyor ve bu çalışmaları yapanlara destek veriyoruz" dedi.



KUDAR: BU IŞIĞI YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Selim Kudar da kültürlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Babam 1932 Tahtakuşlar Köyü doğumlu. 15 yaşında ilkokula başlamış. 1953-1954 yılında Köy Enstitüsü mezunu olduktan sonra ülkemizin çeşitli yerlerinde 26 yıl öğretmenlik yaptı. 1980 yılında emekli oldu. Emekliliğinin ardından bu galeriyi kurma fikri başladı. 1991 yılında açılışını yaptık. 1992'de Selim Turan abimizin anısına sanat galerimizi açtık. 1994 yılında da kütüphane ve deniz ürünleri bölümü açıldı. Kendisinin 87 yıl, bir günü boşuna harcamadan dolu dolu bir hayatı oldu. Şu anda 73 ülkeye hizmet veren etnografya galerisini açmakla, Türkiye'nin ilk özel ve köy etnografya müzesi olarak 36 ödüle ulaştık. Ülkemizin öz Türk kültürünü ortaya çıkması için araştırmaları hep destekledik. Kendisinin 17 basılı kitabı bulunuyor. Biz kültürümüzü babamızdan aldığımız feyzle, açtığı yolda, o ışık ile tanıtmaya devam edeceğiz. Tabi ki çok üzgünüz ama bu ışığı yakmaya devam edeceğiz."



- Balıkesir

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