Son Dakika Haberleri: Köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü
Son Dakika Güncel Haber

Köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü

1 saat önce

Malili öğretmen Tiekoro Dabo'nun doğduğu köye okul açılması için 500 kilometre yürüyerek yetkililerden okul açılması konusunda yardım talep ettiği bildirildi.

Köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü, System.String[]

Malili öğretmen Tiekoro Dabo'nun doğduğu köye okul açılması için 500 kilometre yürüyerek yetkililerden okul açılması konusunda yardım talep ettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, doğduğu köy olan Senegal sınırındaki Kayes kentine bağlı Lahandy'den yola çıkarak 500 kilometre yürüyen 30 yaşındaki Almanca öğretmeni Dabo, 12 günlük yolculuktan sonra başkent Bamako'ya vardı.

Başkente gelişinde kendisini karşılayan gazetecilere konuşan Dabo, bu zorlu yürüyüşü 1981'de köyüne inşa edilen tek okulun yıkılmasıyla okulsuz kalan köyünü yeni bir eğitim yuvasına kavuşturmak için yaptığını belirtti.

Dabo, "Yolculuk zordu, fakat köydeki gençlerin okul özlemi kalbime merhem oldu, yolculuğumu tamamlayabildim. Umarım bu çabalarım sonuçsuz kalmaz birilerini harekete geçirir." diye konuştu.

Daha sonra Bamako'da Mali Eğitim Bakanı Temore Tioulenta ile görüşen öğretmen Dabo, bakandan köyüne okul açılması sözünü aldı.

Bakan Tioulenta da " Mali'de Lahandy ile aynı sorunları yaşayan birçok köy var." diyerek 2021'e kadar Dabo'nun köyüne okul açıp faaliyete geçireceklerini ifade etti.

Böylesi bir talebe karşı duyarsız kalamayacaklarını belirten Tiouleta, "Ona okul açılması sözü verdim, bu süreçte katkısının ne olacağını sordum. O bir öğretmen, inşa edilecek okulda öğretmen olmaya hazır mı diye kendisine soracağım." dedi.

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul yarın tatil edildi
Adalet Bakanı Gül: Cinsel saldırı mağdurları, suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecek Bakan Soylu uyardı: Çakar yasağında tavizsiz olacağız kimse kusura bakmasın Bakan Selçuk: Üniversite hastanelerine 450 milyon liralık ek ödeme yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:43:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyüne okul açılması için 500 kilometre yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]