Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür - Son Dakika

Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür

6 saat önce

Ardahan'a bağlı Balıkçılar köyü muhtarı Aysel Kaya, Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

Köyüne yapılan hizmetten dolayı Vali Masatlı'ya muhtardan teşekkür, System.String[]

Ardahan'a bağlı Balıkçılar köyü muhtarı Aysel Kaya, Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyünün 2019'da birçok sorununu giderildiğini, bu nedenle Vali Masatlı ve diğer yetkililere teşekkür ettiğini ifade etti.


Özellikle köylüden gelen memnuniyeti ifade etmek için söz konusu teşekkürü yaptığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:


"Köyümün birçok sorunu 2019'da giderildi. Bunda sayın valimizin çok büyük emekleri oldu. Örneğin köy camisinin içi ve dışı tamamen gözden geçirildi. Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Devletimizin bizi ve halkımızı yalnız bırakmadığının bir göstergesi oldu bu hizmetler." dedi.

Aysel Kaya, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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