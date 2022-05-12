Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi - Son Dakika
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Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi

12.05.2022 21:07
Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi

Gaziantep'de çobanlık yapan Ömer Saydan isimli vatandaş koyunlarını otlatmaya gitti. Saydan'dan bir süre boyunca haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma, Saydan'ı merada hareketsiz yatarken buldu. Çobanın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre, sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Dolan mevkisindeki meraya giden 5 çocuk babası Ömer Saydan'dan uzun süre haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Jandarma, köy korucuları ve yakınları bölgede arama başlattı Jandarma ekipleri tarafından Saydan, merada yerde hareketsiz yatarken bulundu.

NEDEN VEFAT ETTİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soydan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Soydan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Koyunların arasında hareketsiz yatarken bulundu! Çoban'ın sır ölümü merak yarattı
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Hayvanlarını otlatan çoban, merada ölü bulundu Hayvanlarını otlatan çoban, merada ölü bulundu Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu Son dakika haberleri: Gaziantep'te hayvanları otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Yeşilyurt, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi - Son Dakika
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