"Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor" projesi ile 55 aileye bin 100 küçükbaş verildi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü "Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor" projesi ile 11 ilçede yaşayan 55 aileye bin 100 adet damızlık küçükbaş hayvan verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında pandemi koşullarına uygun gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri'nin küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olma yolunda ilerlediğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, "İl müdürlüğümüz tarafından hazırlanmış olan "Koyunlar Artıyor Meralar Şenleniyor" projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile ilimizde dağıtılacak olan bin 100 koyunu temsilen bugün bir araya geldik. Ben özellikle Büyükşehir Belediyemize tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kayseri Türkiye'deki en önemli küçükbaş merkezlerinden biri olmaya hızla yaklaşıyor. 1990'lı yıllarda 1 milyon 200 bin civarında küçükbaş olan hayvan varlığımız, bugün 700 binlerde ama 2000'li yılların başlarında 350 bine kadar düşmüş olan hayvan varlığı, yapılan desteklerle çok şükür iyi bir ivme kazandı ve bu ivmenin neticesinde de 700 binleri geçtik. Hedefimiz Kayseri'de yaşayan her nüfusa Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlığımıza vermiş olduğu talimat ve bakanlığımızın da bizlerden bu konuda gereken tüm altyapıyı oluşturmak adına talimatları doğrultusunda yaşayan her nüfus için 1 küçükbaş hayvan varlığı bu ülkedeki et açığı ve et sorununun sonunu getirecektir. Bu dağıtılacak olan hayvanların bakanlığımıza bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilen saf bir ırk olması, ilimizdeki hayvan ırkının da ıslahında gerçekten büyük bir rol oynayacaktır. Dağıtımda özellikle projenin diğer ayağı olan Büyükşehir Tarım Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki hayvan varlığı düşük, mera varlığı yüksek olan mahallelerimiz başta olmak üzere bir sınıflandırma yapıldı ve bu sınıflandırma neticesinde de pilot olarak 11 ilçemizde 5'er mahallemizde 19 dişi, 1 erkek hayvanın dağıtımı uygun görüldü. Önümüzdeki süreçte Kayseri'deki küçükbaş hayvan varlığının artmasına ve ülke hayvancılığına büyük bir katkı sağlayacağına inancımız tamdır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara ziyareti kapsamında görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını ileterek sözlerine başladı. Tarımı daha verimli, daha günün koşullarına uygun hale getirmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, tarımı desteklemek amacıyla 5 adet traktör dağıtımı yaptıklarını, 6 adet daha traktör satın alındığı ve ilgili ilçelere dağıtımının yapılacağı müjdesini verdi. Tarım ve hayvancılık konusunda toprağa verdikleri önemi vurgulama adına Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere 5 tane traktör dağıtmıştık. Dağıttığımız tarımsal makine sayısı toplam 69 tane. 6 tane daha traktör aldık inşallah onu da ilgili ilçelere vermek suretiyle traktör sayısını 11'e çıkaracağız. Amacımız nedir, tarımı daha verimli, günün koşullarına uygun şekilde verimli hale getirme yönünde gayret göstermek" ifadelerini kullandı.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini, tarıma destek konusunda 34 adet sulama tesisi yaptıracaklarını, 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi dağıtacaklarını kamuoyu ile paylaşan Büyükkılıç, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, kayısı gibi ürünlerin kurutulması için 10 bin metrekare kurutma alanı ve kabak çekirdeği paketlenme tesisini inşa edeceklerini de duyurdu. Kentte koyunculuk faaliyetlerinin önündeki en önemli sorunun hayvan sayısının az olması ile işletmelerdeki hayvan miktarının yetersiz olması olduğunu belirten Büyükkılıç, "Geçmiş yıllarda koyunculuk faaliyetinde bulunmuş olan aileler tekrar koyunculuk faaliyetinde bulunmak istemekte ancak yetersiz sermaye nedeni ile bunu yapamadıkları görülmektedir. Biz bu yetersizliği gidermek amacıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelir düzeyi düşük kırsal alan nüfusunun yaşam standartlarının yükseltilmesine hizmet edecek koyunculuk faaliyetinin yeniden canlandırılması amacıyla bir hayvancılık modelinin oluşturulmasını ve bu modelin geliştirilmesini amaçladık" diye konuştu.

Büyükkılıç, bu modelin esasının sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, "Hem daha fazlasını biz dağıtacağız hem verdiğimiz üreticiden kendilerinden alınıp, çarkı döndüreceğiz, bir başka üreticimize fırsat sağlayacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre ilk beşer mahalle tespit edildiğini söyleyerek, "Her ilçede 5 aileye, her aile içinse 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet küçükbaş hayvan verilecek. Destek sağladığımız üreticiler de her yıl 5 adet bize yavru verecek, 4 senede vatandaşlarımızdan verdiğimizi alacağız, üretmeye, kazan kazan politikasıyla kazanmaya devam edeceğiz. Bizim bütçemize olan maliyeti 2 milyon TL, Küçükbaş Hayvancılık Projemiz sayesinde koyunlar artacak, meralar şenlenecek. Şehrimize, besicilerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri'de 2020 yılında büyükbaş hayvan itibariyle Türkiye sıralamasında 14. sırada olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, "Yeter mi yetmez, Beydeğirmeni'nde inşallah hedef 100 bine ulaşmak, bunu da sağladığımızda bu sıralama altını üstüne getirecek, tersine dönecek, manda sıralamasında 7. sıradayız, koyun sıralamasında 32. sıradayız, yumurta tavuk sırasında 9. Sıradayız, toplam süt üretiminde 15, kırmızı et üretiminde iyi bir noktadayız ama yeterli bulmuyoruz. Bu oranları daha da artıracağız" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bu projenin sadece Kayseri'ye değil, Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak bir proje olduğunu, önümüzdeki beş yıl içerisinde proje kapsamında 11-12 kat küçükbaş hayvan sayısına çıkacağını belirterek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında koyun dağıtımın yapıldığı ilçelerden Yeşilhisar ile videokonferans yöntemi ile görüşme yapıldı. Başkan Büyükkılıç, videkonferans ile besicilere seslenerek daha fazla vatandaşın yararlanması için talimat vererek, seneye 2 bin küçükbaş hayvan dağıtılmasını vurguladı.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, tören sonunda çocuklara Kayserispor forması hediye ederken, bir çocuğa da büyütmesi için kuzu sözü verdi.

Proje kapsamında Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde mera varlığı doluluk oranına göre ilk beşer mahalle tespit edildi. Her ilçede 5 aileye, her aile için de 19 akkaraman koyun ve 1 adet akkaraman koç olmak üzere 20 adet küçükbaş hayvan verilecek. Toplam 55 aileye, bin 45 adet akkaraman koyun ve 55 adet akkaraman koç olmak üzere bin 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşecek projenin toplam bedeli 2 milyon Türk Lirası. - KAYSERİ