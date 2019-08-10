Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
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Koyunlar firarda.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
KAYSERİ - Kayseri
'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi
ilçesinde bulunan Selçuklu
mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti.
Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti.
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