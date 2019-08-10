Son Dakika Haberleri: Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
Son Dakika Genel Haber

Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi

43 dakika önce

Koyunlar firarda.

Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
KAYSERİ - Kayseri'de küçükbaş kurban pazarından kaçan 3 koyun, polis ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Selçuklu mahallesinde başı boş gezen 3 koyun gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Koyunların bulunduğu yere gelen ekipler, hayvanların yakında bulunan küçükbaş hayvan pazarından kaçtığı düşünerek, pazara gitti. Burada koyunların sahibini bulan polis ekipleri, vatandaşı koyunların yanına getirerek teslim etti.
Kaybolan koyunlarını teslim alan besici de, ekiplere teşekkür etti.
Kayseri, Polis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, trafik yoğunluğunu artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 04:14:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Koyunlar firarda...Çadırlarından kaçan 3 koyun polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]