KOYUNLAR, KARLI DAĞLARIN ETEKLERİNDE OTLATILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
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KOYUNLAR, KARLI DAĞLARIN ETEKLERİNDE OTLATILMAYA BAŞLANDI

09.04.2022 10:29

MUŞ'ta, kış mevsiminin sert ve çetin geçmesinden dolayı aylarca keçi ve koyunlarını zor şartlar altında ahırlarda besleyen besiciler, karların erimesiyle hayvanlarını yeniden yeşeren meralarda otlatmanın sevincini yaşıyor.

MUŞ'ta, kış mevsiminin sert ve çetin geçmesinden dolayı aylarca keçi ve koyunlarını zor şartlar altında ahırlarda besleyen besiciler, karların erimesiyle hayvanlarını yeniden yeşeren meralarda otlatmanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden biri olan Muş'ta, ilkbahar mevsimin nisan ayında etkisini göstermesiyle doğa yeniden canlanmaya başladı. Şehrin ovasında karların erimesiyle binlerce keçi ve koyun, karlı dağların eteklerindeki meralara çıkarılarak otlatıldı.

Kış mevsiminde aylarca hayvanlarını zor şartlar altında metrelerce kar ve dondurucu soğuklarda ahırlarda besleyen besiciler, karların erimesinin ardından gelen baharın sevincini yaşıyor. Yüzünü gösteren baharın giderek zorlaşan bakım maliyetini indirdiğini belirten besiciler, rahat bir nefes almaya başladıklarını söyledi.

Besicilik yapan Erhan Yiğit, "Bu kış kar çok yağdı. Şükürler olsun ki ovada kar kalktı ancak dağlarımızda kar çok var. Yaklaşık 5 ay boyunca kar altında kaldık. Zor günler yaşadık ve çok şükür bahar mevsimi geldi. Hayvanlarımızı dışarıda otlatmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

KOYUNLAR, KARLI DAĞLARIN ETEKLERİNDE OTLATILMAYA BAŞLANDI
KOYUNLAR, KARLI DAĞLARIN ETEKLERİNDE OTLATILMAYA BAŞLANDI
KOYUNLAR, KARLI DAĞLARIN ETEKLERİNDE OTLATILMAYA BAŞLANDI

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İlkbahar, Türkiye, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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