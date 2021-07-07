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Koyunlar kırkılmaya başlandı - Son Dakika

Koyunlar kırkılmaya başlandı

07.07.2021 10:04
Koyunlar kırkılmaya başlandı, System.String[]

Kütahya'nın yaylalarında otlatılan koyunlar, hava sıcaklığının artması ile birlikte kırkılmaya başlandı.

Kütahya'nın yaylalarında otlatılan koyunlar, hava sıcaklığının artması ile birlikte kırkılmaya başlandı.

Kütahya merkeze bağlı Kumarı yaylarına çıkan vatandaşlar, koyunların yünlerini kırkarak, elde edilen yünleri temizlik işleri sonrasında yün yatak yapılması için satışa çıkartıyor.

Kumarı Mahallesi Muhtarı İbrahim Arslandoğdu, havaların ısınması ile birlikte koyunları kırktıklarını ve bu sayede hayvanın üzerindeki ağırlığı alarak, sıcak havada rahatlatmaya çalıştıklarını söyledi. Koyun kırkma işleminin dikkat isteyen bir iş olduğunu belirten Arslandoğdu, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve Temmuz ayının başında kırkma işlemine başlarız. Bunun nedeni de hem koyunun etinin iyi olması hem de aşırı sıcaklardan etkilenmemesidir" dedi.

Arslandoğdu, elektrikli tıraş makinası ile bir koyunun 3-4 dakika içerisinde kırkıldığını dile getirdi.

Kumarı yaylasında koyun yetiştiriciliği yapan Ahmet Tanrıkulu ise, kırkılan yünlerin cüzi bir miktarla sattıklarını ifade etti. Tanrıkulu, "Bilindiği gibi, kesilen yünler yıkandıktan sonra yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor. Yün artık eskisi gibi para etmiyor. Bunun sebebi ise gelişen teknoloji. Şimdi yün yastık ve yorganın yerini ortopedikler aldı. Yünden eskisi gibi çok para kazanamıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı
Koyunlar kırkılmaya başlandı

Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koyunlar kırkılmaya başlandı - Son Dakika


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