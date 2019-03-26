Son Dakika Haberleri: Koyunlar Meralarda Otlatılmaya Başlandı

Koyunlar Meralarda Otlatılmaya Başlandı

22 dakika önce

Karapınar'da havaların ısınmasıyla birlikte besiciler koyunlarını meralarda otlatmaya çıkarmaya başladı.

Koyunlar Meralarda Otlatılmaya Başlandı, System.String[]
Karapınar'da havaların ısınmasıyla birlikte besiciler koyunlarını meralarda otlatmaya çıkarmaya başladı.

Kış mevsiminde ağıllarda kalan ve hazır yemlerle beslenen koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasıyla açık havada otlanmaya başladı.

Öte yandan sürü sahipleri, doğada doğal ortamda beslenen koyunların hem yem maliyelerini azalttığını, hem de süt ve et verimlerinin artırdığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA

Karapınar, Güncel
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