Koyunlar Meralarda Otlatılmaya Başlandı

Karapınar'da havaların ısınmasıyla birlikte besiciler koyunlarını meralarda otlatmaya çıkarmaya başladı.

Karapınar'da havaların ısınmasıyla birlikte besiciler koyunlarını meralarda otlatmaya çıkarmaya başladı.



Kış mevsiminde ağıllarda kalan ve hazır yemlerle beslenen koyun ve kuzular, havaların ısınmaya başlamasıyla açık havada otlanmaya başladı.



Öte yandan sürü sahipleri, doğada doğal ortamda beslenen koyunların hem yem maliyelerini azalttığını, hem de süt ve et verimlerinin artırdığını ifade etti.

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