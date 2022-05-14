Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı - Son Dakika
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Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı

14.05.2022 10:53
Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı

İstanbul Arnavutköy'deki bir evin bahçesinde otlayan koyunlara bu kez kurt değil köpek saldırdı. Sokak köpekleri, 3 koyunu ölmesine neden olurken, 7 koyunu da çeşitli yerlerinden ısırdı. Kuzuları annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek gözyaşı döken Halil Çaylak, yetkililerin gerekli önlemler alması talebinde bulundu.

Haraççı Mahallesi'nde yaşayan Halil Çaylak, emekli olduktan sonra satın aldığı koyunlara bakmaya başladı. Çaylak'ın evinin önünde otlayan koyunlarına 3 sokak köpeği saldırdı. Sokak köpekleri, 3 koyunu boğarak öldürürken, 7 koyunu ise çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumu fark eden Halil Çaylak, köpekleri kovalayıp diğer koyunlarını kurtardı. Kuzularının annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek, gözyaşı döken Çaylak, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

"ELİME SİLAH ALIP VURSAM BEN SUÇLU OLACAĞIM"

Mahalledeki sokak köpeklerinin son zamanlarda çok fazla saldırganlaştığını söyleyen Halil Çaylak, "İnsanlara da saldırıyorlar. Koyunlarıma saldırıp öldürdüler. Elime silah alıp vursam ben suçlu olacağım. Ancak bunlar da can. Bu koyunlarımın hesabını, annesiz kalan kuzularımın hesabını kim verecek. Bir sokak köpeği kadar değerimiz yok" dedi.

Bu kez kurtlar değil! Sokak köpekleri evin bahçesinde otlayan koyunların arasına daldı, yakaladıklarını parçaladı
Bu kez kurtlar değil! Sokak köpekleri evin bahçesinde otlayan koyunların arasına daldı, yakaladıklarını parçaladı
Bu kez kurtlar değil! Sokak köpekleri evin bahçesinde otlayan koyunların arasına daldı, yakaladıklarını parçaladı
Bu kez kurtlar değil! Sokak köpekleri evin bahçesinde otlayan koyunların arasına daldı, yakaladıklarını parçaladı
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Emekli, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı - Son Dakika
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