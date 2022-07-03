Koyunlara pusu kuran kurtların zekası hayran bıraktı! Taktikleri defalarca izlendi

Doğal hayatta mücadeleci ruhları ve pes etmemeleriyle bilinen kurtlar, ayrı zamanda koyunlara yönelik saldırıları nedeniyle de hayvan yetiştiricilerine kabusu yaşatıyor. Erzincan'da son olarak kaydedilen bir görüntüde kurtların taktiksel zekası ise kendisine hayran bıraktı.

SALDIRI İÇİN POZİSYON ALDILAR

Çobanlıkla ilgili videolarıyla bilinen Mert Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, aç kurtların arazide yiyecek ararken, bir koyun sürüsüne denk geldiği görülüyor. Koyunları gören iki kurt, hemen pozisyon alıp pusu kuruyor ve sürüye saldırmak için harekete geçiyor.

GÖRÜNTÜLER HEYECAN YARATTI

Heyecan dolu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoya yorum yapan çok sayıda kullanıcı, görüntülerin belgesellerden daha kaliteli olduğunu belirtti.