KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

16.04.2022 21:51

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dağlık araziye çıkan çoban Berat Çayır (17) dengesini kaybederek düştüğü kayalıklardan 18 saat sonra kurtarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koyunlarını otlatmak için dağlık araziye çıkan çoban Berat Çayır (17) dengesini kaybederek düştüğü kayalıklardan 18 saat sonra kurtarıldı. Çayır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Bağçatağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 15 Nisan günü koyunlarını otlattıktan sonra akşam saatlerinde evine dönmek için yola çıkan çoban Berat Çayır'dan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine Jandarma, AKUT ve itfaiye ekipleri Çayır'ı aramaya başladı. Yaklaşık 40 kişilik ekiple 18 saat boyunca aranan Çayır, bir uçurumun dibinde bulundu. Jandarma ekiplerinin çıkarttığı genç 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI
KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI
KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI
KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI

YORUMLAR
500
Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu 7 gün sonra kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan keçi yavrusu 7 gün sonra kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan 2 aylık yavru keçi 7 gün sonra kurtarıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika


Son Dakika
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: KOYUNLARI OTLATIRKEN KAYALIKTAN DÜŞEN BERAT, 18 SAAT SONRA KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement