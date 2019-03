Koyunları "Sertifikalı Çobanlar" Güdecek

HARUN KAYMAZ - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde açılan "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu"na katılan kursiyerler, 104 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezince Dodurga İlkokulunda verilen eğitime katılan biri kadın 8 kişi, çobanlık mesleğinin en ince ayrıntılarını öğrendi.Katılımcılar, alacakları sertifikayla hem meslek sahibi olacak hem de hayvancılığa devam etmeleri durumunda belli bir süre sigorta masrafları devlet tarafından karşılanacak.Bozüyük Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli kurs eğitmeni Veteriner Özgür Tutar, kursta çobanlık mesleğini detaylı olarak anlattıklarını söyledi.Çobanlığın, dünya tarihinin en önemli mesleklerinden biri olduğunu belirten Tutar, şöyle konuştu:"Dışarıdan bakıldığında çobanlık, hayvanın arkasından koşturan kişi olarak gözüküyor. Hiç böyle değil bu durum. Çobanlar , hayvanın dilinden birebir anlayan, nerede ne yapacağını tahmin edebilen, onun gibi düşünebilen insanlardır. Bu yüzden çok çok önemli bir meslek. Biz burada çobanlık tarihi ile başlıyoruz kursa, hayvanların evcilleştirilmesiyle devam ediyoruz, küçükbaşların davranışları, nerelerde yaşayacağı kısmına giriyoruz. Daha sonra uygun barınak şartlarını anlatıyoruz. Koyunların beslenmesi, bakımı, sağlığı için gerekli şartları işliyoruz. Kuzu bakımını, büyümesini detaylı olarak anlatıyoruz."Tutar, kursiyerlerin sertifika alarak bir anlamda kollarına altın bilezik taktığını ifade etti."Çoban olmak gurur verici" Cihangazi köyünden gelen 18 yaşındaki Beytullah Şan, hayvancılıkla uğraşmak istediği için kursa başvurduğunu söyledi.Hayvanları çok sevdiğini ve koyun yetiştiricisi olmayı hedeflediğini anlatan Şan, "Çoban olmak gurur verici bir şey. Herkes yapamaz, bu işi severek yapmak gerekiyor. Burada hayvan ırkları, hastalıkları, nasıl beslenir, nasıl ilgilenilir, iğne nasıl yapılır gibi konuları öğrendik." dedi. Düzağaç köyünden Şaban Tek ise çobanlığın bu işin içinde olmayanlarca çok kolay bir iş olarak görülebildiğini belirtti.Tek, "İçine girince zor ama çok zevkli olduğunu görüyorsun. Ayrıcalıklı, kendi işin, güzel bir meslek. Yapılması gerekeni bilerek yapacaksın. Herkes yapamaz, içinden gelecek. Çıkıp dağda, ormanda temiz havada sürünün başında, güzel bir meslek." diye konuştu.Şaban Tek'in eşi Sülbiye Tek de kursta, hayvancılıkla ilgili bildiklerinden farklı konular öğrendiklerini aktardı.İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, eğitime katılanların kurs boyunca zaruri giderlerinin karşılandığını, sigorta primlerinin yatırıldığını dile getirdi.Yoldaş, "İlimizde Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında yürütülen eğitimin amacı, yetiştirici ve üreticilerimizin aile işletmeciliği ve büyük sürüler kurmalarını önceleyen ve aynı zamanda yetiştirici koşullarında iyi bir sürü yönetimi bilgisine sahip olmaktır. Tarım ve hayvancılık alanlarında vatandaşımızın her türlü sorunu, kurumsal önceliğimizdir. Her daim üretenin yanındayız. Eğitimin hayırlı ve uğurlu olmasını, üreticilerimize bereketli olmasını dilerim." şeklinde konuştu.